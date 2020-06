O ministro das Finanças adiantou hoje que a dívida pública vai atingir os 134,4% do PIB este ano, devido à contração da economia e à deterioração do saldo primário.





O ministro espera, por isso, que a partir do próximo ano, a dívida pública possa retomar a tendência de descida, sustentada pelo crescimento da economia. As previsões do Executivo apontam para uma contração da economia de 6,9% em 2020, seguida de uma recuperação para 4,3% no próximo ano.

A dívida pública vai disparar, este ano, para um novo recorde, atingindo os 134,4% do Produto Interno Bruto (PIB), face aos 117,7% registados em 2019. Segundo o ministro das Finanças, Mário Centeno, este agravamento deve-se à deterioração do saldo primário e à forte quebra do PIB, devido à pandemia, antecipando-se uma inversão a partir de 2021.Mário Centeno confirmou esta terça-feira que a dívida pública vai agravar-se, assim, em 16,7 pontos percentuais em 2020, devido à crise provocada pela pandemia da covid-19. Na conferência de imprensa onde apresentou o orçamento suplementar, o ministro das Finanças adiantou que o aumento da dívida pública é "em parte justificado pela deterioração do saldo primário e maioritariamente justificado pela queda do PIB".