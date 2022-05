Dividendos das maiores multinacionais atingem recorde

O montante dos dividendos pagos aos acionistas atingiu um novo recorde mundial no primeiro trimestre, graças ao vigor dos setores petrolífero e extrativo, bem como à recuperação económica pós-pandemia, segundo um estudo divulgado na terça-feira.Os investidores receberam mais 11%, no total de 302,5 mil milhões de dólares, um recorde para este período "tradicionalmente mais calmo", segundo um relatório da gestora de ativos Janus Henderson.Estes números levam mesmo a Janus Henderson a rever em alta de 4,6% as suas previsões para o conjunto do ano, para 1,540 biliões (milhão de milhões) de dólares, isto depois de 2021 já ter sido um ano com valores inéditos.Os dividendos tinham caído em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.O documento mostra que "os pagamentos mais do duplicaram" desde 2009, ano em que este estudo foi criado para medir a evolução dos dividendos pagos pelas empresas com as 1.200 maiores capitalizações bolsistas.Apesar de um contexto da inflação e da invasão russa da Ucrânia, 94% das multinacionais aumentaram os seus dividendos ou mantiveram-nos.Nos EUA, esta percentagem, foi mesmo de 99%, que compara com 90% um ano antes.Na Europa, os dividendos na Dinamarca foram muito mais importantes do que era hábito, devido à multiplicação por oito do dividendo anual do grupo marítimo Moller-Maersk, "que beneficiou com a perturbação nas cadeias de aprovisionamento mundiais".Todos os setores registaram aumentos dos dividendos, mas as indústrias petrolífera, onde os dividendos aumentaram um terço no primeiro trimestre, e extrativa distinguiram-se.As sociedades extrativas viram os dividendos aumentar em 29,7% e devem pagar em 2022, pela primeira vez, mais de 100 mil milhões de dólares aos acionistas, nas estimativas da Janus Henderson.O conglomerado mineiro anglo-australiano BHP está "em vias de se tornar o maior pagador de dividendos do mundo em 2022", o que a acontecer ocorreria pelo segundo ano consecutivo, acrescentou-se no documento.