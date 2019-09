Do IPO da Sonae MC à entrada da Jerónimo num novo mercado, o que dizem as cotadas aos investidores

A empresa de correios portuguesa manteve inalteradas as suas expectativas de EBITDA para este ano, entre 100 e 105 milhões de euros. Em relação ao negócio bancário, os CTT pretendem manter o perfil de banco de retalho, mas explorando o lançamento de produtos de massa, como fez com o lançamento do PPR. A companhia reconhece que o mercado ainda não atribui valor ao Banco CTT e espera atingir o "breakeven" na segunda metade deste ano.



Enquanto no negócio dos correios, os volumes deverão continuar a cair este ano, a comercialização de certificados do Estado deverão continuar a benaficiar os CTT, uma vez que este é o principal canal de distribuição destes produtos. Segundo o BPI, a presidente do IGCP reconheceu na conferência ibérica do banco de investimento que as taxas dos certificados estão acima do mercado, mas não se preveem cortes.