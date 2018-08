Dona da Zara afunda 6% após Morgan Stanley cortar avaliação

As acções da Inditex estão a cair mais de 6%, para mínimos de seis meses, depois de o Morgan Stanley ter cortado a recomendação e o preço-alvo que atribui aos títulos da retalhista.

As acções da Inditex estão a cair 6,29% para 24,51 euros, o valor mais baixo desde Fevereiro. Uma queda que está a arrastar o sector retalhista europeu para o pior desempenho no Velho Continente.



A queda dos títulos da dona da Zara acontece depois de os analistas do Morgan Stanley terem reduzido a recomendação da empresa para "underweight" (é a primeira vez que a atribuem a esta cotada), face a "equalweight". Também cortaram o preço-alvo para o valor mais baixo entre os analistas consultados pela Bloomberg.