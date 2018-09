Dona de marca de ski sobe mais de 30% após oferta da Anta Sports

A empresa chinesa Anta Sports Products está a "equipar-se" para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Beijing. O grupo quer comprar a Amer Sports Oyj, dona das marcas de equipamento de ski Atomic e Salomon, e reforçar o seu portefólio no segmento desportivo. Este anúncio levou as acções da finlandesa a subirem mais de 30%.

A Amer Sports Oyj confirmou as notícias avançadas pela Bloomberg de que recebeu uma oferta de aquisição por parte de um grupo de investidores, apoiados pela chinesa Anta Sports, que já detém a marca de equipamento desportivo Descente.

Esta confirmação está a levar as acções a subir 27,79% para 36,79 euros, mas já chegaram a disparar 30,25% para 37,30 euros - um máximo histórico.

A Anta Sports Products fez uma oferta vinculativa de 4,7 mil milhões de euros pela dona das marcas Atomic e Salomon, através da qual os accionistas deverão receber 40 euros por acção.



Esta proposta é apresentada numa altura em que o governo chinês está a incentivar as empresas a apostarem no desporto, desde futebol a ski, assim como no fornecimento de equipamento para as competições. Isto antes dos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizam em Beijing em 2022.