O Dow Jones encerrou a escalar 6,38% para 22.552,17 pontos e está a caminho da melhor semana em 82 anos.

Entre o fecho de segunda-feira e hoje, o Dow disparou mais de 20%, sendo agora saudado pelos touros nesta nova entrada em "bull market".



Ainda há duas semanas, a 11 de março, tinha entrado em "bear market" (a cair 20% face aos últimos máximos – que também foram históricos e que foram marcados a 12 de fevereiro), o que significa que este foi o mais curto mercado urso de sempre (apenas 11 dias), sublinha a CNN.

Na terça-feira, recorde-se, o Dow escalou 11,37% naquele que foi o maior ganho diário dos últimos 77 anos.





Também o Standard & Poor’s 500 fechou em forte alta, a subir 6,24% para 2.630,07 pontos, o nível mais alto das últimas duas semanas. Contudo, desde o fecho de segunda-feira "ainda só" valorizou 15%, pelo que se mantém em território dos ursos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 5,60% para 7.797,54 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estiveram a capitalizar o otimismo dos investidores perante a bazuca proposta pela Administração Trump e aprovada no Congresso – no valor de dois biliões de dólares.



Os investidores receberam algum conforto com as medidas de estímulo destinadas a aliviar o impacto económico da pandemia covid-19, que tem também atingido fortemente os Estados Unidos.

Hoje soube-se que o número de pedidos de subsídio de desemprego disparou em 3,28 milhões na semana passada, o que constitui um recorde absoluto. Mas nem este mau dado demoveu os investidores, que decidiram dar uma oportunidade ao mercado de ações.

Contudo, a volatilidade continua a ser fortíssima, pelo que o rumo das bolsas pode mudar a qualquer momento.



(notícia atualizada às 20:25)