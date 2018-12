Dow em mínimos de Abril e prestes a quebrar fasquia dos 24.000 pontos

As bolsas norte-americanas encerraram em queda, com os investidores a fazerem reflectir nas acções os seus receios de uma desaceleração económica global. A Johnson & Johnson afundou 10% devido ao seu caso do pó de talco com efeitos cancerígenos e teve o pior desempenho do Dow Jones.

Reuters

O Dow Jones fechou a sessão desta sexta-feira a cair 2,01% para 24.101,85 pontos, descendo para o nível mais baixo desde Abril passado. Chegou a negociar nos 24.047,48, ficando assim muito perto de quebrar o patamar dos 24.000 pontos.

Também o Standard & Poor’s 500 recuou, terminando a perder 1,90% para 2.600,08 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,26% para 6.910,66 pontos.

Wall Street abriu a sessão a acompanhar as quedas das bolsas um pouco por todo o mundo, com os novos dados económicos divulgados – e que revelam um abrandamento desde a Europa à China – a intensificarem os receios de uma desaceleração mundial, o que deixou os investidores a recearem um impacto ainda mais vasto se não houver acordo comercial entre Washington e Pequim.

Ontem, os peritos do Banco Central Europeu reviram em ligeira baixa as projecções de crescimento para a Zona Euro e hoje os dados das vendas no retalho e da produção industrial da China em Novembro ficaram bastante aquém das estimativas.

O facto de esta sexta-feira ter sido anunciado que as vendas a retalho aceleraram em Novembro nos EUA não foi suficiente para animar o mercado norte-americano.



Além do mais, uma "poll" da Reuters revelou que o risco de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos dois anos aumentou para 40%, ao passo que diminuiu a expectativa de aumento dos juros por parte da Reserva Federal em 2019.

Como se não bastasse este cenário, a Johnson & Johnson (J&J), que é uma cotada tipicamente defensiva, afundou em bolsa após a divulgação de uma investigação da Reuters que concluiu que a empresa sabia há várias décadas que por vezes o seu pó de talco para bebé (Baby Powder) estava contaminado com amianto.

A notícia penalizou fortemente a J&J, que teve o pior desempenho entre as cotadas que integram o Dow Jones ao afundar 10,32% - naquela que foi a sua pior sessão desde 2002, sublinha a CNN Business.

A empresa química e farmacêutica Johnson & Johnson foi condenada em 2016 e 2017 a pagar várias indemnizações a clientes que disseram ter desenvolvido cancro nos ovários por usarem pó de talco - na sua higiene íntima - produzido pela companhia.

Este mau desempenho da J&J contagiou negativamente as restantes cotadas do sector da saúde.

Também as tecnológicas se destacaram nas perdas, com destaque nesta má performance para títulos como a Apple, Google e Microsoft.