Dow Jones e S&P 500 marcam recordes após quebra de novos casos de coronavírus

Depois de novo triplo recorde esta terça-feira, Wall Street abriu a sessão desta quarta-feira, 11 de fevereiro, a transacionar em terreno positivo.O índice industrial Dow Jones arrancou a ganhar 0,77% para 29.500,99 pontos, cotação que representa um novo recorde histórico, tal como o tecnológico Nasdaq Composite a somar 0,69% para 9.705,586 pontos. Também o índice Standard & Poor's 500 já atingiu um novo máximo de sempre (3.377,14 pontos) num dia em que abriu a crescer 0,55% para 3.376,06 pontos.

A desaceleração de novos casos por contágio com o coronavírus está a contribuir para o otimismo verificado, com os investidores menos receosos quanto aos efeitos negativos deste vírus para a evolução da economia mundial.





Esta quarta-feira, as autoridades chinesas reportaram o menos número de novos casos desde janeiro, o que parece indiciar que será evitada uma pandemia global e confirmar a ideia de que o surto poderá estar controlado em abril.





Também a animar os investidores norte-americanos está a divulgação de resultados pelas cotadas que negoceiam em Wall Street.



Entre as cotadas em maior destaque neste início de sessões está a Micron Technology, que dispara 5,40% para 60,34 dólares, o que acontece depois de a fabricante de chips ter visto o UBS elevar a recomendação sobre as suas ações para "comprar". Também a Wynn Resort avança 3,02% para 135,97 dólares após o Bank of America Global Research lhe ter aumentado a recomendação para "comprar.



Os investidores estão também na expectativa de que o líder da Reserva Federal, Jerome Powell, apresente, no Congresso, o relatório semestral do banco central sobre a conjuntura económica dos Estados Unidos.





(Notícia atualizada)