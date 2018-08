Dow regista melhor sessão em quatro meses e S&P500 tem melhor ganho desde 1 de Junho

O Dow Jones fechou a somar 1,58% para 25.558,80 pontos, estabelecendo assim o seu melhor dia em quatro meses.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,79% para 2.840,67 pontos – naquele que foi a sua maior subida percentual desde 1 de Junho.

Por seu lado, o Nasdaq Composite registou um ganho de 0,42% para 7.806,52 pontos.

Além de o aliviar de tensões na Turquia continuar a contribuir para a retoma da lira turca e para as cotadas expostas àquele país começarem a recuperar o fôlego, houve outro factor a animar esta quinta-feira os mercados: a informação de que os EUA e a China vão retomar as negociações comerciais no final deste mês.

Isso levou a que muitas empresas que dependem grandemente da China para as suas receitas reagissem em alta, como foi o caso da Boeing e da Caterpillar.

Por outro lado, as contas trimestrais robustas da generalidade das cotadas norte-americanas esteve a ajudar ao optimismo dos investidores, com especial destaque na sessão de hoje para os resultados da Walmart.

A retalhista fechou a escalar 9,31% para 98,64 dólares, depois de ter chegado a disparar 11,07% durante a sessão, após divulgar lucros acima do estimado.

As 11 categorias listadas no S&P 500 estiveram todas em alta esta quinta-feira.

A época de apresentação dos resultados do segundo trimestre está prestes a terminar nos EUA. Até agora, 463 das 500 cotadas que compõem o S&P 500 já divulgaram as suas contas, com 79,3% a superarem as estimativas dos analistas, segundo a Reuters.