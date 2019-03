Gap dispara 20% e sustenta ganhos em Wall Street

Reuters

O Dow Jones segue a somar 0,78% para 26.119,42pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,80% para 2.806,67 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,65%, para 7.581,75 pontos.



As praças do outro lado do Atlântico estão a terminar a semana numa nota positiva, à semelhança da Europa – que está a ser impulsionada pelo setor automóvel.

A sustentar a tendência nos EUA estão os novos dados económicos da China, que tranquilizaram os investidores que estavam receosos quanto ao panorama para o crescimento global.

Além disso, as perspetivas para um acordo comercial entre os EUA e a China também melhoraram.

Do lado negativo, destaque para as ações da Tesla, que seguem a perder mais de 5%. Wall Street reagiu com nervosismo, esta sexta-feira, à decisão da fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk de encerrar a sua rede de lojas e passar a vender apenas online. Além disso, anunciou a esperada versão mais barata do Model 3 e cortou em 6% os preços de todos os outros modelos – o que deixa os analistas preocupados com as margens de longo prazo da empresa.

Em relação ao Model 3, foi a terceira redução de preços este ano, depois de um corte de 2.000 dólares em janeiro e de 1.100 dólares em fevereiro.

Do lado positivo, destaque para a Gap, que segue a disparar 20,22% para 30,54 dólares, depois de já ter escalado 25%, à conta do anúncio de que vai autonomizar a sua marca com melhor desempenho, a Old Navy.

A Old Navy tem sido o ‘farol’ da empresa nos últimos anos, protegendo-a do desempenho mais fraco das marcas Gap e Banana Republic.