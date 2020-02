"Regresso ao trabalho" na China eleva Nasdaq e S&P 500 para máximos históricos

A divulgação de dados económicos positivos e de resultados vistos como robustos pelos investidores (71% das cotadas do S&P 500 que reportaram os números relativos ao quarto trimestre de 2019 superaram as estimativas dos analistas) ajudaram a alimentar o otimismo dos investidores numa sessão que ficou marcada pelas subidas expressivas de cotadas relevantes tais como a Amazon, a Microsoft, a Alphabet (dona do Google) e a Tesla, valorizações que contribuíram decisivamente para os máximos do Nasdaq e do S&P 500.Mesmo que ainda em ritmo lento, o regresso ao trabalho em fábricas chinesas acabou por se sobrepor ao medo quanto ao impacto para a economia global do coronavírus, cuja propagação, alertou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS), continua aquém de estar controlada.A notícia de que o retomar da atividade produtiva na fábrica da Tesla de Xangai impulsionou a fabricante de automóveis elétricos para uma subida de 3,10% para os 771,28 dólares por ação. Já a Apple cresceu 0,47% para 321,55 dólares depois de a fabricante chinesa de iPhone ter reiniciado a produção com 10% da respetiva força de trabalho.

Já a Amazon somou 2,63% para 2.133,91 dólares, a Alphabet avançou 2% para 1.508,66 dólares e a Microsoft subiu 2,62% para 188,70 dólares.

(Notícia atualizada)