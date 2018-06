EDIA anuncia aumento de capital de 8 milhões de euros

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. anunciou esta sexta-feira um aumento de capital de cerca de oito milhões de euros. No ano passado, o Estado injectou perto de 65 milhões de euros na empresa através de quatro aumentos de capital.

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. anunciou esta sexta-feira um aumento de capital de cerca de oito milhões de euros.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa gestora da barragem do Alqueva informa que o aumento de capital foi aprovado a 29 de Maio por unanimidade.



O aumento de capital no valor de 8.003.815 euros será realizado através da "emissão de 1.600.763 de acções nominativas, no valor de 5 euros cada, a subscrever e realizar pelo accionista Estado Português, em numerário".



No ano passado, o Estado injectou quase 65 milhões de euros na EDIA através de quatro operações de aumento de capital.