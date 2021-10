EDP Brasil entra na bolsa espanhola Latibex para captar novos investidores europeus

O grupo EDP vai reforçar a presença nos mercados de capitais europeus. As ações da subsidiária brasileira vão começar, na próxima semana, a ser negociadas na Latibex, mercado de valores mobiliários latino-americanos vinculado à bolsa espanhola.

"A negociação das nossas ações num novo mercado representa mais um importante capítulo na trajetória de constante crescimento da EDP no Brasil. A listagem da empresa pela Latibex demonstra que seus padrões de governança estão em linha com as melhores práticas internacionais e que a empresa tem alguns dos ativos latino-americanos mais competitivos no cenário mundial. Estamos muito entusiasmados por dar mais este passo", diz João Marques da Cruz, CEO da EDP Brasil, em comunicado.



Fundada em 1996, a EDP Brasil abriu o capital na bolsa brasileira em 2005. A energética explica que a decisão de cotar nesta bolsa tem como objetivo aumentar a exposição a investidores estrangeiros, abrindo a possibilidade a novas formas de financiamento das atividades e à valorização dos ativos que detém.



"A sua chegada reforça o papel da Latibex como um elo de ligação entre empresas e investidores dos dois lados do Atlântico e representa o interesse crescente das empresas latino-americanas pelos mercados financeiros europeus", defende o diretor geral da Latibex, Jesús González Nieto.



A negociação das ações da EDP Brasil neste mercado internacional focado exclusivamente em títulos da América Latina negociados em euros arranca a 27 de outubro, com a designação XENBR, e conta atualmente com um valor de mercado estimado em 1,9 mil milhões de euros. No mesmo dia, a empresa liderada por Marques da Cruz vai apresentar uma revisão estratégica e dos planos de crescimento para o ciclo 2021-2025.



Neste momento, as metas para os próximos quatro anos implicam um investimento recorde de 1,6 mil milhões de euros no país, com três eixos: distribuição, energia solar e transmissão de energia. A EDP Brasil tem mais de 10 mil colaboradores diretos e indiretos, está presente em 13 estados brasileiros e atua nos segmentos de geração, distribuição, transmissão, comercialização e serviços de energia.