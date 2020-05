A



Dentro do setor da energia, também a REN está no verde e a reagir aos resultados que apresentou após o fecho. A cotada avança 0,62% para os 2,44 euros, mesmo depois de ter visto o seu lucro trimestral encolher 67,5% para 4,3 milhões. Ainda assim, na Assembleia Geral foi aprovado o dividendo de 17,1 cêntimos.



A sustentar o bom desempenho do PSI-20 estão também o BCP e a Galp, que valorizam, respetivamente, 0,84% para os 9,62 cêntimos e 1,06% para os 10,49 euros. Por cá, o peso pesado EDP destaca-se com uma subida de 3,75% para os 4,036 euros, na primeira sessão após prestar contas aos investidores. elétrica liderada por António Mexia fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 146 milhões de euros, um aumento de 45% face ao mesmo período do ano anterior.Dentro do setor da energia, também a REN está no verde e a reagir aos resultados que apresentou após o fecho. A cotada avança 0,62% para os 2,44 euros, mesmo depois de ter visto o seu lucro trimestral encolher 67,5% para 4,3 milhões. Ainda assim, na Assembleia Geral foi aprovado o dividendo de 17,1 cêntimos.A sustentar o bom desempenho do PSI-20 estão também o BCP e a Galp, que valorizam, respetivamente, 0,84% para os 9,62 cêntimos e 1,06% para os 10,49 euros.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 1,13% para os 4.268,50 pontos.As principais praças europeias animam, tal como aconteceu com as asiáticas e da mesma forma que se espera que aconteça nos Estados Unidos, depois de ter sido anunciado que Washington e Pequim combinaram cooperar para melhorar a economia e a saúde pública em ambos os países. Estas conversações foram levadas a cabo por altos representantes de ambas as partes - o vice primeiro-ministro chinês Liu He, o secretário do Tesouro Steven Mnuchin e o responsável pelo comércio Robert Lighthizer. Donald Trump afirmou que espera dar novidades sobre as mesmas dentro de uma a duas semanas.