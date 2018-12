EDP desce mais de 1% e pressiona bolsa

O PSI-20 desce 0,40% para 4.784,17 pontos, numa altura em que 10 cotadas caem, cinco sobem e três seguem inalteradas. Entre as praças europeias a tendência também é de quedas, com os investidores pouco confiantes em relação à evolução da economia.

"Tem havido uma reavaliação das perspectivas de crescimento e inflação para 2019, com a guerra comercial a parecer extremamente negativa", salienta à Bloomberg Steve Goldman, gestor de fundos da Kapstream Capital. "Vamos ver muita volatilidade", alerta.

Do lado oposto seguem os CTT, ao subirem 1,31% para 3,24 euros, bem como a Navigator, que apreciar 0,23% para 3,52 euros.



A contrariar, ainda que com uma variação muito ligeira, está também a Galp Energia, ao subir 0,04% para 14,165 euros, num arranque de sessão pouco definido no mercado petrolífero. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a ceder 0,03% para 60,26 euros, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) está a subir 0,02% para 51,21 dólares.

Na praça nacional, a EDP está a cair 1,13% para 3,069 euros, enquanto a EDP Renováveis, que anunciou um novo contrato na Grécia, está a subir 0,45% para 7,78 euros.Em queda está também o BCP, ao recuar 0,29% para 0,2411 euros, bem como o retalho, com a Jerónimo Martins a cair 0,19% para 10,295 euros e a Sonae SGPS a ceder 0,49% para 0,812 euros.