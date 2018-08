EDP e Galp deixam PSI-20 à margem das perdas na Europa

A bolsa nacional encerrou em alta ligeira esta quarta-feira, 1 de Agosto, com o PSI-20 a subir 0,31% para 5.637,27 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, nove encerraram em alta, oito em queda e uma inalterada.

Lisboa contrariou, desta forma, a tendência negativa das principais praças europeias, que foram penalizadas pela subida da tensão em torno da disputa comercial promovida pelos Estados Unidos. Isto depois de ter sido noticiado que o presidente Donald Trump quer aumentar de 10% para 25% as tarifas a aplicar a 200 mil milhões de dólares de bens chineses.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600 desce 0,44% para 389,88 pontos, penalizado sobretudo pelas utilities, sector automóvel e mineiro. As empresas da indústria do petróleo e gás também contribuem para a descida, numa sessão em que o ouro negro segue penalizado pelos dados que mostram que a produção da OPEP aumentou em Julho, com a Arábia Saudita a produzir a níveis quase recorde.

O Brent, negociado em Londres, desvaloriza nesta altura 2,39% para 72,44 dólares.

Em Lisboa, pelo contrário, a sessão foi positiva para as empresas da energia, que se destacaram nas subidas. A Galp somou 0,82% para 17,735 euros, depois de ter tocado nos 17,755 euros, um novo máximo de Maio de 2008. A EDP valorizou 1,26% para 3,533 euros e a EDP Renováveis escapou à tendência com uma descida de 0,57% para 8,78 euros.