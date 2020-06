EDP e Jerónimo Martins arrastam PSI-20 para o mesmo declive da Europa

A bolsa nacional está a cair, com o principal índice, o PSI-20, a recuar 0,24% para os 4.597,93 pontos. A contribuir para as quebras estão nove cotadas no vermelho, contra seis no verde.





Na Europa o sentimento é igualmente de apreensão, num dia marcado pelo discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, que defendeu que o reforço de 600 mil milhões de euros no seu programa de compra de ativos, anunciado na semana passada, se justifica tendo em conta os "riscos severos" à estabilidade. A presidente falava ao Parlamento Europeu através de uma reunião virtual, na segunda-feira. Com esta ação, Lagarde espera "acelerar o caminho para a normalização".





Em Lisboa, o destaque pela negativa vai para a EDP. A elétrica lidera as perdas com uma queda de 1,88% para os 4,17 euros, depois de na última sessão ter deslizado 3,12%. Esta empresa está a descer desde que, na última sexta-feira, foi conhecida a possibilidade de o Ministério Público avançar com o afastamento dos gestores do grupo, António Mexia (EDP) e João Manso Neto (EDP Renováveis) das respetivas funções, no âmbito do processo que ficou conhecido como "caso EDP".





"Acreditamos ser bem possível que o juiz aceite algumas, ou mesmo todas, as medidas de coação que foram solicitadas pelo Ministério Público, pelo que existe o risco real que os CEO da EDP e da EDPR sejam suspensos de funções nas próximas semanas", referem os analistas do CaixaBank BPI, embora acrescentem que "só por si, o afastamento dos gestores não terá um impacto material no valor das empresas".





A elétrica é seguida de perto pela Jerónimo Martins, que resvala 1,65% para os 15,24 euros. A fechar o "pódio" das quedas está a EDP Renováveis, que desce 0,98% para os 12,18 euros.





Do lado dos ganhos, o pesado BCP contraria a tendência do índice nacional, ao somar 2,74% para os 12,01 cêntimos. O banco português liderado por Miguel Maya terá de desembolsar 6 milhões de euros anuais, de acordo com as estimativas do CaixaBank BPI para a nova taxa de solidariedade criada pelo Governo, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. Isto é o equivalente a 18% dos 33 milhões de euros que o Governo espera arrecadar com a criação desta tarifa extraordinária. Para os analistas do banco de investimento esta medida terá "um feito negativo no banco" de cerca de 17% nas suas estimativas para o lucro líquido do BCP, para este ano, mas um impacto negativo em torno de 2% sobre os lucros a médio-prazo.



(Notícia atualizada às 16:50)