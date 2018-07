O "target" para as acções foi reduzido de 17,30 para 17,10 euros. A recomendação foi mantida em "comprar".

s analistas do BPI voltaram a cortar o preço-alvo para as acções da dona do Pingo Doce, depois de terem revisto em baixa as estimativas para os lucros, cash-flow e crescimento das vendas comparáveis na Polónia.

A reagir às contas trimestrais estão também os títulos da Semapa e da Sonae Capital, que apresentaram as suas contas na passada sexta-feira. A papeleira, que viu os seus crescerem 36,4% para 59,1 milhões de euros no semestre, perdeu 1,21% para 20,45 euros. Já a Sonae Capital subiu 0,33% para 91,4 cêntimos, depois de ter reportado

de euros entre Janeiro e Junho .





Fora do PSI-20 destacam-se os títulos da Sonae Indústria, que também divulgou as suas contas do semestre, após o fecho da sessão de sexta-feira. A cotada do grupo Sonae chegou a valorizar 19,40% para os 2,77 euros durante a sessão e terminou com uma valorização de 10,78% para os 2,57 euros.

mana em que os investidores esperam os discursos de alguns dos maiores bancos centrais do mundo, como o banco do Japão e a Fed.Em Lisboa, EDP e Jerónimo Martins sustentaram os resultados positivos. A retalhista valorizou 1,11% para os 12,71 euros, num dia em que oJá a eléctrica liderada por António Mexia registou uma subida de 1,23% para os 3,53 euros. De acordo com uma análise publicada esta segunda-feira pela Bloomberg, alterações regulatórias em Portugal e as oscilações na moeda estrangeira - nomeadamente o real, tendo em conta as operações no Brasil - podem afectar os resultados do segundo semestre, mas "a EDP deverá ter a capacidade de cumprir as metas para o total do ano", dados os resultados no segmento das renováveis, a adição de capacidade, os preços elevados e a melhorada produção hidroeléctrica. Ainda no sector da energia, a REN também se destacou, ao avançar 1,20% para os 2,52 euros.No sentido contrário das pares rumaram EDP Renováveis e Galp, que perderam 1,03% para os 8,69 euros e 0,63% para os 17,395 euros, respectivamente. Apesar do fecho no vermelho, durante a sessão a Galp renovou máximos de dez anos, ao atingir os 17,75 euros com uma valorização de 1,40% . A petrolífera revelou, antes da abertura do mercado, que os seus lucros aumentaram 68% no primeiro semestre deste ano para 387 milhões de euros.(Notícia actualizada às 5:06)