Pedro Catarino/CM

O PSI-20 sobe 0,14% para 5.519,30 pontos, com sete cotadas em alta, seies em queda e cinco inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, numa altura em que os investidores continuam a reflectir o sentimento positivo gerado pelo acordo entre os EUA e o México, que abriu a porta ao Canadá. Este acordo reduziu os receios de um intensificar da guerra comercial mundial, o que está a animar a negociação bolsista um pouco por todo o mundo.Na bolsa nacional, a EDP e a Jerónimo Martins são as cotadas que mais sustentam a bolsa, com a eléctrica a subir 0,68% para 3,383 euros, enquanto a retalhista está a apreciar 0,60% para 13,43 euros, depois de ontem ter recuado mais de 2%.Do lado oposto está o BCP, ao perder 0,51% para 0,2543 euros, bem como a Sonae SGPS, que cede 0,53% para 0,9415 euros.A contribuir para os ganhos da bolsa estão também os CTT, ao apreciarem 0,42% para 3,35 euros, depois de ontem ter sido conhecido que a Marshall Wace reduziu a sua posição curta nos CTT , o mesmo é dizer que reduziu a aposta na queda das acções dos Correios.A pressionar está ainda a Galp Energia, ao cair 0,06% para 17,83 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a descer. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a cair 0,33% para 75,70 dólares.