EDP e papeleiras sustentam arranque da bolsa nacional

Num dia em que o sentimento negativo é aquele que impera na Europa, a bolsa nacional abre em alta. A EDP e as papeleiras são as cotadas que puxam pelo PSI-20.

A bolsa nacional avança 0,02% para os 5.480,13 pontos, com cinco cotadas a subir, dez a descer e três inalteradas. Na Europa, o sentimento é negativo depois de Trump ter dado uma entrevista à Reuters que baixou as expectativas quanto às negociações com a China, e na qual voltou a fazer críticas à Reserva Federal - um comportamento inédito entre os presidentes norte-americanos, que se abstêm geralmente de comentários quanto às políticas do banco central.