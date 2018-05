EDP e Renováveis suspensas em bolsa até divulgação de informação relevante

Anónimo

Há 5 minutos

Isto é tudo uma boa maquinação para defender a EDP do q vem aí, entrem todos... nessa cotada e dp n se queixem, eu n daria mais do q €1-1.5 por ação. Mexia já deviam estar dentro, no xadrez há muito, as noticias q vão sair sobre Pinho e companhia são más demais. Processos de Mexia e do outro cara-de-cu da EDPR, vão para breve sair acusações até 15 de julho. Os prazos de concessão das Barragens vão ter q ser alterados, porque foram alongados de forma criminosa, alguém vai dentro...Aguardem. No mês passado foram os franceses, para o próximo mês serão os alemães, e por aí fora: britânicos, noruegueses islandêses, suecos e os esquimós tb: todos querem a EDP, com as suas rendazinhas fixas, que maravilha! é um verdadeiro negocio da china....