Entre as subidas destaque para a EDP Renováveis, a Jerónimo Martins, o BCP e a Galp Energia, cotada que negociou ontem em máximos de dez anos. O Banco Comercial Português, ajudado pelos resultados da Credit Suisse, valorizou 0,94% para os 26,84 cêntimos. Já a EDP Renováveis subiu 1,5% para os 8,82 euros, a Galp valorizou 0,89% para os 17,55 euros e a Jerónimo Martins avançou 0,28% para os 12,74 euros.



Nas descidas é o sector do papel, os CTT e a EDP que pressionam a bolsa nacional. No caso dos CTT - que desvalorizou 1,51% para os 3,006 euros -, os investidores aguardam os resultados do primeiro semestre que a empresa vai divulgar após o fecho da sessão. Os analistas do CaixaBank BPI Research estimam que a empresa tenha registado receitas de 176 milhões de euros, o que significa uma variação anual nula.



Já a EDP desvalorizou 1,25% para os 3,489 euros esta terça-feira - a maior queda em dois meses - depois de ontem ter atingido máximos de 2015.



No caso do sector do papel, as três cotadas desvalorizaram mais de 1%. A Altri, presidida por Paulo Fernandes, que controla a Cofina (dona do Negócios), desvalorizou 1,46% para os 8,77 euros. Já a Semapa caiu 1,7% para os 20,10 euros - a cotada está a negociar em mínimos de dois meses - e a Navigator deslizou 1,61% para os 4,884 euros.



(Notícia actualizada pela última vez às 16h59)

O PSI-20 fechou esta terça-feira com uma desvalorização de 0,14% para os 5.619,80 pontos, contrariando assim a tendência positiva das bolsas europeias. Houve doze cotadas a cair e apenas cinco a valorizar na sessão de hoje.A Europa negoceia em alta num dia em que se soube que o crescimento económico da Zona Euro voltou a desacelerar no segundo trimestre. Por outro lado, a taxa de desemprego está em mínimos de dez anos e a inflação superou os 2% , ainda que tenha sido influenciada pela oscilação dos preços da energia. Na ordem do dia está ainda a notícia da Bloomberg que revela que os EUA e a China poderão voltar à mesa das negociações para acabar com a guerra comercial.Os sectores que mais impulsionam são o da banca, depois dos resultados do Credit Suisse terem superado as expectativas, e o da energia num dia em que o petróleo corrige os ganhos da sessão anterior. Já o sector tecnológico desvaloriza contagiado pelas quedas dos pares norte-americanos. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, fechou com uma valorização de 0,25% para os 391,89 pontos.