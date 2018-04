EDP em ex-dividendo penaliza PSI-20

A bolsa nacional está a cair pelo terceiro dia consecutivo, com as acções da EDP a descerem quase 5%, no primeiro dia em que negoceiam sem direito ao dividendo.

A bolsa nacional está a negociar em queda pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,27% para 5.501,85 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, dez estão em alta, seis em queda e duas inalteradas.





Lisboa está a contrariar, desta forma, a tendência positiva das principais praças europeias, com os investidores a reflectirem o optimismo com os resultados trimestrais das empresas e com as garantias deixadas ontem pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE).