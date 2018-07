EDP, Galp e Altri evitam uma queda mais pronunciada da bolsa

O dia está a ser de quedas acentuadas nas bolsas europeias, com a guerra comercial a ditar perdas superiores a 1%. A queda da praça nacional é bastante inferior, tudo porque há três cotadas a subir.

O PSI-20 cai 0,23% para 5.648,93 pontos, com 13 cotadas em queda, três em alta e duas inalteradas. Entre os principais congéneres europeus a tendência é de fortes quedas, com a maioria dos índices a descerem mais de 1%. O Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a perder 1,12%.



A justificar este sentimento negativo está a guerra comercial, depois de os EUA terem definido uma nova lista de tarifas sobre importações chinesas avaliadas em 200 mil milhões de dólares, o que está a aumentar os receios em torno da guerra comercial.