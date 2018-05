EDP já reagiu na bolsa brasileira à OPA dos chineses

As acções da EDP Brasil fecharam a sessão na Bolsa de Valores de São Paulo a disparar mais de 15%.

A OPA que a China Three Gorges lançou sobre a EDP teve o primeiro impacto no mercado de acções brasileiro. As acções da EDP Brasil, que é controlada pela empresa portuguesa, fecharam a sessão a disparar 15,56% para 15,60 reais.

O anúncio da OPA só foi oficializado já depois do fecho da bolsa brasileira, mas a notícia do Expresso a antecipar a operação foi publicada ainda as acções da EDP Brasil estavam a negociar. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerra às 21:00 (hora de Lisboa).