A bolsa nacional negoceia em alta, com o PSI-20 a ser impulsionado pelas cotadas que apresentaram resultados após o fecho da sessão de quinta-feira.

O índice português soma 0,13% para 5.187,31 pontos, com 10 cotadas em alta, seis em queda e duas sem variação.

Na Europa persiste o sentimento negativo que marcou a sessão de ontem, em reação às palavras de Mario Draghi. O presidente do BCE disse que não foi discutida uma descida dos juros nesta reunião e que o risco de recessão neste momento é baixo, o que foi interpretado pelos mercados como uma mensagem menos "dovish" do que se estava à espera.

A Amazon e a Alphabet (casa-mãe da Google) apresentaram ontem as suas contas do segundo trimestre, já depois do fecho da sessão em Wall Street. No "after hours" de Wall Street, os investidores mostraram ter gostado dos resultados da Alphabet, mas ficaram desiludidos com o "guidance" da Amazon para o trimestre em curso.

Na divulgação de dados económicos, o destaque hoje vai para os dados do PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre. A economia norte-americana deverá ter desacelerado para 1,8%, o ritmo mais lento desde 2016.

Em Lisboa o foco está na reação aos resultados apresentados ontem por diversas cotadas, sendo que a variação está a ser sobretudo positiva:

Como as cotadas que apresentaram resultados estão a reagir em bolsa:

- O lucro da EDP aumentou 7% para 405 milhões de euros, sustentado pela atividade internacional – a atividade em Portugal voltou a fechar no vermelho "penalizada pelo contexto regulatório e fiscal adverso". As ações da elétrica sobem 0,42% para 3,379 euros.

- A Jerónimo Martins reportou um resultado líquido de 181 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um valor acima do antecipado pelos analistas – estimavam uma quebra homóloga de 6% - e que representa uma subida de 0,7% face ao mesmo período do ano passado. As ações da retalhista somam 1,09% para 14,905 euros

- Os CTT registaram um aumento de 21% dos lucros, para 9 milhões de euros, e reviram o investimento em baixa. As ações da empresa dos correios valorizam 0,69% para 2,04 euros e já estiveram a ganhar mais de 3%.

- As contas da REN revelaram uma quebra de 3,3% nos lucros, para 51,1 milhões, impactadas por uma menor taxa de remuneração dos ativos. A gestora da rede elétrica está a ganhar 0,2% para 2,475 euros.

- A Novabase registou 1,6 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, o que correspondeu uma subida de 16%, com as receitas a crescerem 8% impulsionadas pelo mercado português. A Novabase anunciou ainda que pretende mudar a política de dividendos e irá propor aos acionistas a distribuição de um dividendo extraordinário de 0,5 euros este ano. Prevê também uma redução e posterior aumento de capital. A empresa estima que o dividendo médio anual seja de 1,5 euros entre 2019 e 2023. As ações da tecnológica estão a disparar 15,61% para 2,74 euros, igualando máximos desde setembro de 2018.

Além dos resultados, há mais cotadas a reagir a noticias relevantes. A Corticeira Amorim anunciou ontem que chegou a acordo para comprar 50% do capital da Vinolok, uma companhia sediada na República Checa que produz vedantes de vidro, num negócio de 11 milhões de euros que vai permitir uma "associação histórica da cortiça e do vidro", salientou a empresa portuguesa. As ações da empresa liderada por Rios de Amorim cedem 1,25% para 9,51 euros.

As ações do BCP e da Altri impedem uma subida mais expressiva da bolsa portuguesa.