EDP, JM e Galp ditam queda do PSI-20. BCP trava descida com ganhos de mais de 1%

A bolsa nacional fechou em queda esta sexta-feira, 2 de Novembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a descer 0,70% para 4.979,51 pontos. Onze cotadas fecharam com sinal vermelho, seis em alta e uma inalterada.



Lisboa contrariou desta forma a tendência maioritariamente positiva das principais praças europeias, que foram animadas pela expectativa de um acordo entre os Estados Unidos e a China. Isto depois de a Bloomberg ter noticiado que Donald Trump pediu à sua equipa para fazer um esboço de um acordo comercial com a China, poucos dias depois de ter assumido, numa entrevista à Fox News, no início da semana, que espera um "grande acordo" com Pequim.



Esta notícia beneficiou sobretudo o sector automóvel, o principal responsável pela subida das bolsas esta sexta-feira. O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, está em alta pela quinta sessão consecutiva, a caminho de completar a maior valorização semanal desde Dezembro de 2016. Nesta altura, valoriza 0,37% para 364,43 pontos.



Por cá, a Jerónimo Martins e a EDP foram as cotadas que mais penalizaram o PSI-20. A eléctrica liderada por António Mexia deslizou 1,16% para 3,08 euros, depois de a Bloomberg ter noticiado que o interesse dos chineses da China Three Gorges está a refrear devido a uma série de obstáculos. Também a EDP Renováveis desvalorizou 1,26% para 7,85 euros.



Já a Jerónimo Martins perdeu 1,55% para 10,825 euros, depois de ter valorizado mais de 1% na sessão de ontem, apesar dos cortes na avaliação feitos por uma série de casas de investimento.



A determinar a queda do PSI-20 esteve ainda a Galp Energia, que desvalorizou 1,03% para 14,83 euros, em mais uma sessão de quedas para o petróleo nos mercados internacionais, assim como as cotadas do sector da pasta e do papel.

A Semapa liderou as quedas, com um recuo de 3,27% para 15,96 euros, seguida pela Altri, que perdeu 2,74% para 7,45 euros, e Navigator, que caiu 0,95% para 4,17 euros.

Pelo contrário, a evitar uma maior descida do principal índice nacional esteve sobretudo o BCP, que completou a quinta sessão consecutiva de ganhos. As acções do banco liderado por Miguel Maya somaram 1,21% para 24,28 cêntimos, elevando para quase 12% a valorização acumulada esta semana, em que beneficiaram das estimativas do BPI para os lucros.

