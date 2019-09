A elétrica colocou mais 100 milhões de euros do que o previsto inicialmente e a taxa de juro baixou substancialmente até ao fecho da operação.

Já fechou a emissão de obrigações verdes que a EDP Finance colocou esta terça-feira no mercado. A elétrica angariou 600 milhões de euros, o que supera o objetivo inicial (500 milhões de euros), sendo que o preço da emissão de títulos a sete anos ficou bem abaixo do perspetivado no início da operação.

O initial price talk (IPT), que corresponde à taxa de juro oferecida pela EDP quando a emissão foi lançada, apontava para um spread entre 100 e 105 pontos base, o que colocava o preço desta operação nos 0,643% (a taxa "midswap" do euro a sete anos estava esta manhã nos -0,357%).

Contudo, no final da operação o spread foi fixado nos 77 pontos base, pelo que as obrigações verdes da EDP a sete anos vão pagar uma "yield" de 0,428%.



A taxa de cupão foi de 0,375%, o que representa a taxa mais baixa de sempre suportada por uma companhia portuguesa numa emissão de longo prazo.





O preço da operação ficou em menos de um quarto do registado na emissão comparável que a empresa liderada por António Mexia realizou há menos de um ano. A última vez que a EDP emitiu obrigações verdes foi em outubro de 2018, tendo-se financiado também em 600 milhões de euros e no prazo a sete anos.