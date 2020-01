EDP renova máximos de 2008 e dá força ao PSI-20

A bolsa nacional está a negociar em alta esta quarta-feira, 22 de janeiro, depois de duas sessões consecutivas de quedas, com o PSI-20 a valorizar 0,26% para 5.289,59 pontos.





Com dez cotadas em alta, cinco em queda e três inalteradas, o principal índice português acompanha a tendência positiva dos pares europeus e os ganhos registados na sessão asiática.





Os mercados bolsistas estão a recuperar assim do selloff das últimas sessões provocado pelos receios em torno do novo coronavírus da China, depois de as autoridades do país terem garantido que farão todos os esforços para controlar a possível epidemia.





O número de infetados já terá superado os 440, e são já nove os mortos confirmados, numa altura em que o vírus já chegou também aos Estados Unidos.





Na bolsa nacional, os ganhos estão a ser impulsionados sobretudo pelo grupo EDP e pela Sonae. A EDP sobe 0,77% para 4,165 euros, depois de já ter tocado nos 4,17 euros, um novo máximo de maio de 2008. A EDP Renováveis valoriza 0,37% para 10,92 euros e a Sonae soma 0,58% para 87,4 cêntimos.





Por outro lado, a evitar maiores ganhos do PSI-20 estão o BCP, a Jerónimo Martins e a Galp Energia. O banco liderado por Miguel Maya cede 0,11% para 18,90 cêntimos, a Jerónimo Martins desliza 0,26% para 15,365 euros e a Galp Energia cai 0,27% para 14,81 euros.