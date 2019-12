produção nas fábricas norte-americanas aumentou mais do que o esperado em novembro, e a construção de novas casas nos EUA também superou as estimativas, além de que as licenças para construir subiram para máximos de 12 anos.

Em Lisboa, as energéticas voltam a emprestar brilho ao índice. A EDP Renováveis é a segunda cotada que mais soma, ao subir 0,98% para os 10,30 euros, sendo que o peso pesado EDP também alinha na tendência e avança 0,24% para os 3,82 euros, tendo voltado a cotar num máximo de junho de 2008. A REN é outra das cotadas do setor a posicionar-se em tereno positivo, com uma valorização de 0,37% para os 2,74 euros. A Galp também contribui com uma subida de 0,20% para os 14,96 euros.Ainda em destaque no verde está a Mota-Engil, que soma 0,49% para os 1,85 euros. A empresa anunciou ontem, já depois do fecho da bolsa, que três subsidiárias suas assinaram contratos de construção nas Honduras, Angola e México, no valor de 450 milhões de euros A contrariar a tendência positiva estão as papeleiras. A Altri e Navigator lideram as perdas, ao desceram, respetivamente, 0,52% para os 5,80 euros e 0,44% oara os 3,59 euros.(Notícia atualizada às 08:19)