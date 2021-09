EDP Renováveis avança mais de 2% e dá força a Lisboa

Os preços do petróleo voltaram a subir acima dos 70 dólares por barril depois de terem registado o terceiro ganho semanal consecutivo na passada sexta-feira devido ao impacto na produção causado pelo furacão no Golfo do México. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a subir 0,9% para os 73,60 dólares por barril e o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) está a subir 1% para os 70,40 dólares.

Banco CTT emitiu 250 milhões de euros em títulos de créditos, junto de investidores institucionais, para financiar empréstimos para a compra de automóveis usados.



Apesar dos receios com a propagação do vírus, do aperto regulatório na China e das novas investidas geopolíticas da Coreia do Norte, as ações europeias conseguiram arrancar a sessão em alta. O Stoxx 600 -- que agrega as maiores empresas do continente -- ganha 0,43%, enquanto o francês CAC 40 sobe 0,55%, o IBEX 35 soma 0,73% e o alemão DAX avança 0,66%.



A bolsa de Lisboa abriu em alta, num dia de regresso aos ganhos para as principais praças europeias. O PSI-20 ganha 0,8% para 5.349,04 pontos, com quase todas as cotadas em terreno positivo. A estrela é a EDP Renováveis, que dispara 2,3% na abertura para 22,44 euros por ação.A acompanhar a tendência, a casa-mãe EDP sobe 0,84% para 4,71 euros. Já a petrolífera Galp Energia valoriza 0,85% para 8,28 euros por ação, no último dia em que as ações negoceiam com direito ao dividendo bruto de 25 cêntimos e numa altura em que o mercado petrolífero espera o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para avaliar a saúde do consumo.A impulsionar o PSI-20 estão igualmente o BCP (que sobe 1%), as papeleiras -- a Altri soma 0,82% e a Navigator 0,77% -- e as retalhistas Jerónimo Martins e Sonae, que avançam 0,54% e 0,34%, respetivamente.Em sentido contrário, a Novabase e a Pharol são as únicas cotadas no vermelho. Os CTT seguem inalterados nos 4,62 euros, depois de terem anunciado, na sexta-feira após o fecho do mercado, que o