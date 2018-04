PSI-20 em alta ligeira com JM e BCP a impulsionar

Pedro Catarino/CM

O PSI-20 abriu em queda, com uma descida de 0,27% para os 5512,61 pontos, trajetória que rapidamente se inverteu. nesta altura, o principal índice nacional valoriza 0,03% para os 5529,41 pontos, com dez cotadas em alta, quatro no vermelho e quatro inalteradas. A tendência na Europa é de subidas ligeiras, com o Stoxx 600 a valorizar 0,04% para os 384,78. Os sectores das telecomunicações e dos media são os que mais puxam pela Europa.A EDP Renováveis contribuiu para a descida inicial do índice nacional com quebras de 4,40% para os 7,705 euros. Contudo, a energética reduziu as perdas para 0,74%, com os títulos a negociarem nos 8 euros, aliviando a pressão sobre o índice. A cotada liderada por Manso Neto destaca esta segunda-feira o dividendo de seis cêntimos das suas acções, o qual irá distribuir no dia 3 de Maio. Caso não estivesse a descontar o valor do dividendo, a cotada seguia inalterada tendo em conta o fecho da sessão anterior.Já a EDP de António Mexia avança 0,49% para os 3,083 euros por título, num dia de quebra nos mercados de petróleo: o barril de Brent, referência para a Europa, está a desvalorizar 1,06% para os 73,85 dólares. No mesmo setor, a RENE sobe 0,54% para os 2,59 euros.Também a impulsionar está o BCP, com um arranque de 0,25% para os 28,25 cêntimos. Já a Jerónimo Martins valoriza 0,10% para os 14,665. A retalhista tem vindo a acumular ganhos desde quinta-feira, o dia em que apresentou resultados aos investidores.(Notícia em actualizada às 08:46)