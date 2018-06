EDP Renováveis dispara mais de 7% e impulsiona bolsa

A contribuir para os ganhos está também o BCP, ao subir 0,23% para 0,266 euros, enquanto os CTT estão precisamente no polo oposto, seguindo com uma queda de 0,92% para 3,026 euros. Já a Mota-Engil segue a cair 1,02% para 2,90 euros, depois de o CaixaBI ter elevado em 3% o preço-alvo da construtora , de 2,90 para 3 euros, o que confere às acções da construtora um potencial de valorização de 2,38% face ao valor de fecho de ontem, nos 2,93 euros.A contribuir para os ganhos está também o BCP, ao subir 0,23% para 0,266 euros, enquanto os CTT estão precisamente no polo oposto, seguindo com uma queda de 0,92% para 3,026 euros.

O PSI-20 sobe 1,07% para 5.587,65 pontos, numa altura em que 12 cotadas sobem, três caem e três seguem inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência é de ganhos, numa altura em que os receios em torno da guerra comercial continuam a marcar o passo. As bolsas recuperam assim parte das quedas registadas na última sessão.Na bolsa nacional, destaque para as acções da EDP Renováveis, que está a disparar mais de 7% para 8,99 euros, depois de ontem já após o fecho do mercado, ter sido noticiado que a francesa Engie está interessada nos activos da empresa liderada por João Manso Neto nos EUA. Com este objectivo tem traçados vários cenários, desde o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) concorrente à da China Three Gorges (CTG) até a uma parceira com os chineses de modo a ficar com os activos que estes terão de vender nos EUA de forma a verem a operação de compra da EDP Renováveis aprovada.O sector da energia está todo em alta, com a EDP a subir 0,59% para 3,42 euros e a Galp Energia a apreciar 1,22% para 16,145 euros, num dia em que os preços do petróleo voltam aos ganhos. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a 0,24% para 74,91 euros.