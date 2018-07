EDP Renováveis e BCP penalizam PSI-20

O PSI-20, principal índice da bolsa nacional, recua 0,17% para os 5.608,44 pontos, com cinco cotadas a subir, nove a descer e quatro inalteradas. Na Europa, o sentimento é igualmente negativo.

Isto, no dia em os EUA terminam as audições no seu inquérito para determinar se as importações de automóveis representam uma ameaça à segurança nacional. A Administração Trump, recorde-se, tem estado a ponderar impor tarifas de 25% aos automóveis que entrem no país, com base nessa justificação.

Em Lisboa, EDP Renováveis e BCP pesam no índice, com desvalorizações que começam nos 0,5%. A empresa liderada por Manso Neto perde 0,73% para os 8,82 euros e o banco recua 0,5% para os 26,09 cêntimos.

Outro dos "pesos pesados" do índice nacional, a Galp, também inicia no vermelho, e cai 0,21% para os 16,90 euros.

Tanto Galp como BCP ganham protagonismo numa altura em que, tal como avança esta sexta-feira o Negócios, a Sonangol poderá vender total ou parcialmente as participações em mais de 20 blocos petrolíferos. A petrolífera angolana detém actualmente quase 20% do capital do banco liderado por Nuno Amado e uma participação indirecta na Galp.



A travar maiores quebras está a EDP de António Mexia, que avança 0,29% para os 3,46 euros e a Jerónimo Martins, que ganha 0,15% para os 13,065 euros.

(Notícia actualizada às 08:17)