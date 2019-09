O Banco Central Europeu (BCE) vai revelar as decisões tomadas esta quinta-feira, 12 de setembro, prevendo-se um corte de juros. Já a retomada do programa de compra de ativos está a gerar mais dúvidas, com os membros do BCE divididos em relação à necessidade de se avançar com um novo "quantitive easing". Na próxima semana é a vez da Reserva Federal (Fed), com os invetsidores também expectantes sobre o que a autoridade liderada por Jerome Powell vai optar por fazer.



No mercado nacional os investidores estarão atentos à emissão de dívida de Portugal, num dia em que o IGCP vai ao mercado tentar financiar até 1.250 milhões de euros, através de um duplo leilão (10 e 15 anos).



A contribuir para os ganhos da bolsa nacional está a EDP Renováveis, ao apreciar 1,41% para 10,04 euros, enquanto a EDP está a travar a subida, ao descer 0,12% para 3,451 euros.



Ainda no setor da energia, a Galp está a perder 0,15% para 13,35 euros.



O setor do papel também está a contribuir para os ganhos da bolsa nacional, com a Navigator a somar 0,37% para 3,250 euros, e a Altri a apreciar 0,66% para 6,145 euros.



Já o BCP, que tem estado sob pressão devido a vários fatores, nomeadamente com a perspetiva de manutenção de uma política de juros baixos por parte do BCE, está a descer 0,05% para 0,2055 euros.

A bolsa nacional iniciou o dia a subir 0,32% para 5.011 pontos, com 11 cotadas em alta, quatro em queda e três inalteradas.Já entre as congéneres europeias a tendência é de ganhos, depois de ter sido noticiado que a China está a preparar medidas para minimizar o impacto da guerra comercial na economia. A condicionar a negociação está também a aproximação das reuniões dos bancos centrais da Zona Euro e dos EUA.