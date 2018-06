EDP Renováveis em baixa e Galp Energia em alta deixam PSI-20 sem rumo

O PSI-20 iniciou a sessão desta quarta-feira com uma ligeira valorização de 0,05% para os 5.574,94 pontos, depois de uma sessão positiva ontem. Há oito cotadas a subir, sete a descer e três inalteradas. Um dos destaques é a Galp Energia que sobe mais de 1,5% numa altura em que o petróleo valoriza nos mercados internacionais. Já a EDP Renováveis corrige ligeiramente após uma subida de 6% Nos primeiros minutos de negociação o PSI-20 tem ido acima e abaixo da linha de água, mas com variações ligeiras. Esta tendência indefinida decorre de contributos diferentes entre as cotadas que mais pesam. Por um lado, a EDP Renováveis desvaloriza 0,9% para os 8,81 euros, depois de ter atingido um máximo histórico na sessão anterior. Por outro lado, a Galp Energia valoriza 1,59% para os 16,285 euros.Esta valorização da cotada energética ocorre numa altura em que os preços do crude negoceiam em máximos de um mês nos principais mercados internacionais, devido sobretudo a dois factores: a menor produção do Canadá e da Líbia e a ameaça dos EUA de imporem sanções aos países que não suspendam a importação de petróleo iraniano até 4 de Novembro. Na sessão desta quarta-feira, o petróleo soma e segue.

Os analistas do BPI, na nota de abertura dos mercados, afirmam que o PSI-20 tem demonstrado "uma notável overperformance face aos seus pares europeus". Isto acontece porque tanto a EDP como a EDP Renováveis, que já representam um terço da bolsa à boleia da OPA, estão "de certa forma imunizados da conjuntura externa". Ou seja, dos avanços e recuos da guerra comercial entre os EUA e outras grandes economias.



Entre as subidas, destaque ainda para a EDP, que está a avançar 0,53% para os 3,42 euros. Já o BCP, depois de ter iniciado a sessão em terreno positivo, inverteu a tendência e está a cair 1,33% para os 25,98 euros.



Também a Europa está sem rumo. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, também tem estado a negociar na linha de água, como o PSI-20. Nas restantes bolsas europeias a maior parte negoceia em terreno negativo, mas Londres, por exemplo, negoceia em alta.





(Notícia actualizada às 08:43)