EDP Renováveis em máximos sustenta bolsa nacional

Reuters

O PSI-20 sobe 0,09% para 5.580,57 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada. A bolsa nacional inverteu assim da tendência de queda registada no início do dia e contraria as quedas que se registam entre os congéneres europeus.

As bolsas europeias desvalorizam, numa altura em que os receios em torno da guerra comercial voltam a pesar na negociação. Os EUA estão a preparar legislação para reforçarem o controlo dos investimentos chineses, o que está a aumentar os receios em torno da escalada da guerra comercial. Já a China e a União Europeia alertam para um cenário de recessão mundial, provocado por esta situação.

Além destas questões comerciais, pesa também a divisão que se assiste no seio da União Europeia sobre as políticas de migração, que aumentam os receios de que a união esteja cada vez mais fragilizada. E isto numa semana que será marcada pelo Conselho Europeu, onde se vai discutir várias questões estruturais da UE: a reforma da União Europeia e da Zona Euro; o próximo orçamento plurianual da UE; as migrações e ainda o Brexit.

O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a cair mais de 1%, à semelhança da maioria dos índices europeus.

Na bolsa nacional o destaque é a EDP Renováveis, que está a subir 2,10% para 8,50 euros, tendo já tocado nos 8,52 euros, o que corresponde a um novo máximo histórico. A empresa liderada por João Manso Neto está cada vez mais longe da contrapartida oferecida pela China Three Gorges (CTG) na oferta pública de aquisição (OPA), que é de 7,33 euros.

A EDP também está a subir, mas com uma dimensão bastante inferior. As acções estão a ganhar 0,21% para 3,402 euros.

Ainda no sector da energia, a Galp sobe 0,25% para 16,13 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a deslizar mais de 1,5% no mercado londrino. A contribuir para a queda dos preços do petróleo está o apoio dado pela Arábia Saudita ao aumento de produção dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Em alta está também o sector do papel, com a Altri a apreciar 0,58% para 8,66 euros, com a Navigator a crescer 0,1% para 5,195 euros e a Semapa a avançar 1,77% para 23,05 euros.

Já do lado oposto está o BCP, que cede 1,08% para 0,266 euros, bem como o sector do retalho, com a Jerónimo Martins a perder 0,61% para 13,10 euros e a Sonae SGPS a recuar 0,27% para 1,105 euros.