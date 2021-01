EDP Renováveis foi a estrela da bolsa. Ações mais que duplicaram em 2020

A EDP Renováveis foi a cotada que teve o melhor desempenho no PSI-20 em 2020. Os títulos da empresa valorizaram 117% no ano que agora terminou, tendo alcançado máximos histórico e atingido um valor de mercado de 19,89 mil milhões de euros.



Só em 2020 a capitalização bolsista da eólica valorizou 10,7 mil milhões de euros, tornando-se, de longe, a segunda empresa mais valiosa da bolsa portuguesa, só superada pela casa-mãe: a EDP.





A performance da renovável tem levado à boleia as ações da EDP que fecharam o ano a valorizar cerca de 37%, a segunda maior subida do ano no PSI-20, ficando com uma capitalização bolsista de 20,67 mil milhões de euros.





Esta forte valorização dos títulos do Grupo EDP (ambas as cotadas atingiram máximos históricos) acontece em contraciclo com a bolsa nacional que, tal como outras congéneres europeias, desvalorizaram este ano com o impacto da pandemia. E é explicada, em grande parte, pelas expectativas em torno do Pacto Ecológico Europeu [Green Deal em inglês].





Em causa está o plano estratégico apresentado por Bruxelas no final de 2019 que visa alcançar a neutralidade carbónica da União Europeia em 2050, tendo como um dos principais motores a transição energética. Um objetivo que irá resultar em fortes investimentos relacionados com a eletrificação a partir de fontes limpas e para o qual a EDP já referiu que quer contribuir. E, tendo em conta o seu peso e "know how", é apontada como podendo ter um papel de destaque.





As expectativas de aceleração do crescimento de energias limpas na Europa, com o Green Deal, impulsionaram a valorização das ações da EDP Renováveis, mas não só. Esta performance foi acompanhada por outras empresas de energia renovável na Europa.

E apesar desta forte valorização, ainda assim, os analistas continuam a ver potencial no setor, apesar das avaliações já "apertadas" de algumas cotadas.





Ainda recentemente, num artigo publicado pela Bloomberg, a RBC Capital assinalou que os investidores não estão a dar o crédito suficiente a utilities como a SSE, a RWE e a EDP, que têm um equilíbrio de ativos renováveis e redes de eletricidade.