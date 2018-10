Pedro Catarino/CM

os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley apresentaram resultados trimestrais que agradaram aos investidores, numa sessão em que as contas de empresas do sector tecnológico e da saúde também surpreenderam. Estes números acabaram por levar Wall Street e o Stoxx 600 a registarem ganhos acentuados.



A bolsa nacional abriu a sessão no verde, numa altura em que os bons resultados empresariais estão a animar o sentimento dos investidores tanto nos EUA como na Europa e a aumentar o apetite pelo risco. A puxar pela praça portuguesa segue a EDP, que ganha mais de 1%.O índice de referência nacional, o PSI-20, abriu em alta de 0,73% para 5.079,42 pontos, com 15 cotadas em alta, uma em queda e uma inalterada.Na terça-feira,Por cá, as cotadas nacionais continuam a beneficiar deste sentimento positivo, com destaque para o grupo EDP. A casa-mãe sobe 1,06% para 3,152 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 0,86% para 8,22 euros, depois de, na terça-feira, ter revelado um aumento de 4% da produção de electricidade até Setembro Ainda do lado dos ganhos, o BCP sobe 0,34% para 23,48 cêntimos e a Jerónimo Martins avança 0,18% para 11,345 euros. Já a Galp Energia valoriza 0,90%, num dia marcado pela recuperação dos preços do petróleo nos mercados internacionais.O sector do papel também acompanha a tendência. A Navigator ganha 1,19% para 4,25 euros e a Altri sobe 0,53% para 7,63 euros. A Semapa segue em sentido contrário, caindo 2,11% para 16,72 euros.(Notícia actualizada às 08:16 com mais informação)