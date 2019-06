EDP sobe mais de 2% e sustenta ganhos do PSI-20

A bolsa nacional encerrou em alta esta quinta-feira, 6 de junho, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,17% para 5.091,55 pontos.





Com oito cotadas em alta, oito em queda e duas inalteradas, o principal índice nacional foi suportado principalmente pelos ganhos da EDP, que esteve a beneficiar de uma nota positiva do Goldman Sachs.





Na Europa, os principais índices dividem-se entre ganhos e perdas pouco acentuados, depois de o BCE ter anunciado que os juros deverão permanecer em mínimos por mais tempo, pelo menos até ao final do primeiro semestre de 2020. Se, por um lado, é um sinal animador do compromisso do banco central em continuar a apoiar o crescimento da economia, por outro lado, é penalizador para a banca, que terá de continuar a operar num cenário de menor rentabilidade. Foi precisamente a banca um dos setores que mais condicionou as subidas na sessão de hoje, juntamente com o setor automóvel, devido à forte queda da Renault.





A fabricante afunda mais de 7%, depois de a Fiat ter retirado a sua oferta para a fusão.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 0,05% para 373,90 pontos.





Por cá, a EDP ganhou 2,12% para 3,415 euros, depois de o Goldman Sachs ter subido o preço-alvo para as ações de 3,80 euros para 3,95 euros, com base no potencial das renováveis.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram ainda a Jerónimo Martins, com uma valorização de 0,81% para 14,33 euros, e a Navigator, com um avanço de 0,63% para 3,206 euros.



Do lado das quedas destaque para o BCP, Semapa, Altri e Sonae. O banco liderado por Miguel Maya desceu 0,63% para 25,14 cêntimos, a Semapa deslizou 1,78% para 12,14 euros e a Altri caiu 0,92% para 5,91 euros. No caso da Sonae, a desvalorização foi de 1,05% para 89,45 cêntimos.