EDP sobe para máximos de 2008 e prepara-se para o maior ganho em 13 anos

As ações da EDP estão a subir 0,64% para 3,774 euros, tendo já tocado nos 3,782 euros esta manhã, o que corresponde ao valor mais elevado desde junho de 2008.

A elétrica liderada por António Mexia tem vindo a subir, a beneficiar do plano estratégico apresentado pela equipa de gestão em março, tendo apresentado na altura as suas estimativas de venda de ativos e de investimentos. Um plano que animou os investidores.



E o ânimo não se esgotou naquela altura. Os resultados trimestrais entretanto apresentados e as afirmações dos gestores - como António Mexia a deixar claro que não vão deixar que um acionista interfira no plano estratégico – têm beneficiado as ações.

Este contexto tem levado a que várias casas de investimento emitam notas de análise sobre a EDP, com o preço-alvo médio a estar nos 3,87 euros, tendo em consideração 17 bancos de investimento, o que ainda confere às ações um potencial de subida de 2,5%. E isto numa altura em que o ganho desde o início do ano é de 23,8%.





Se as ações da elétrica fecharem 2019 com uma subida desta ordem registarão o melhor ano desde 2006, ano em que os títulos da empresa subiram quase 48%.