EDP valoriza mais de 2% e garante subida do PSI-20

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional encerrou em alta esta quinta-feira, 8 de Novembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,11% para 5.020,71 pontos.



Com apenas seis cotadas em alta e 12 em queda, o principal índice nacional foi animado sobretudo pela EDP, que apresenta os seus resultados trimestrais após o fecho do mercado.



Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, com as descidas do sector automóvel e petróleo e gás a serem compensadas pelos ganhos do retalho e banca.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 0,11% para 366,80 pontos.



Por cá, a EDP ganhou 2,19% para 3,178 euros, um dia depois de a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, ter confirmado que a China Three Gorges (CTG) já teve conversas com a Comissão Europeia sobre a oferta pública de aquisição (OPA) à EDP. "Já houve contactos no sentido de uma pré-notificação do negócio", disse a comissária ao Negócios, à margem da conferência de imprensa que decorreu na quarta-feira no Web Summit.



A REN, que também apresenta as suas contas esta quinta-feira, ganhou 1,34% para 2,42 euros, contribuindo para a valorização do PSI-20.



Além destas duas empresas, também o BCP, a Sonae Capital e a Nos apresentam hoje os seus resultados. O banco liderado por Miguel Maya desceu 0,36% para 24,76 cêntimos – após ter acumulado uma subida de mais de 14% em oito sessões de ganhos -, a Sonae Capital ganhou 1,34% para 75,8 cêntimos e a Nos caiu 0,67% para 5,155 euros.

Além da EDP, REN e Sonae Capital, só a Pharol, a Corticeira Amorim e a Altri encerraram a sessão com sinal positivo. A antiga PT SGPS valorizou 0,61% para 16,6 cêntimos, a Corticeira Amorim ganhou 1,43% para 9,91 euros e a Altri somou 0,40% para 7,47 euros.