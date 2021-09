EDPR avança 1,2% na bolsa de Lisboa. Galp contraria com corte de recomendação do JP Morgan

reços da energia em máximos históricos, fábricas a interromper operações e governos a tentarem travar a escalada dos preços, os maiores players ibéricos do setor têm-se ressentido em bolsa . A tendência é agora invertida na última sessão da semana.

O preço-alvo apontado pelo banco de investimento norte-americano é de 10 euros.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta sexta-feira em alta, a acompanhar a tendência nas principais praças europeias. A impulsionar o índice de referência nacional está a EDP Renováveis, que tem sido uma das cotadas penalizada pela crise energética que se vive na Europa.O PSI-20 ganha 0,41% para 5.359,16 pontos com oito das 18 cotadas em terreno positivo. A liderar os ganhos está a eólica dirigida por Miguel Stilwell d'Andrade, que sobe 1,2% para 22 euros, enquanto a casa-mãe EDP soma 0,54% para 4,66 euros.As duas empresas têm estado entre o grupo de perdedores da crise energética que se vive na Europa. Com os pNo verde negoceiam ainda a Pharol (+0,9%), a Altri (+0,64%), o BCP (+0,61%), os CTT (+0,52%), a Sonae (+0,51%) e a Jerónimo Martins (+0,37%).Em sentido contrário, a Corticeira Amorim é a cotada que mais cai, com uma descida de 0,85%, enquanto a Mota-Engil recua 0,22% e a Nos 0,12%.A Galp Energia desvaloriza 0,17% para 8,39 euros por ação, numa reação à decisão do analista Matthew Lofting, do JPMorgan, de cortar a recomendação para as ações da petrolífera, de "neutral" para "underweight"

As praças europeias estão a refletir menores preocupações por parte dos investidores em relação à saúde da retoma da economia.



A par disso, também o facto de as praças asiáticas terem registado ganhos, com as tecnológicas chinesas a ganhar força pela primeira vez esta semana, contagiou. O europeu Stoxx 600 segue a subir 0,77%, enquanto o francês CAC 40 valoriza 0,97% e o alemão DAX soma 0,81%.

