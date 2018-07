Em caso de recessão, iene é refúgio “central”, diz JPMorgan

Recessão iminente nos EUA ou a nível global? Embora não seja o cenário mais presente na mente dos investidores, o JPMorgan já fez a lista das divisas que serão um melhor investimento neste caso. O dólar dos EUA ou o de Singapura, o franco suíço e o iene são as sugestões do banco de investimento, avança a Bloomberg.

O iene é o refúgio mais barato, indica o JPMorgan, que olha para a divisa nipónica como tendo "um papel central" de cobertura de risco em tempos de recessão. Nos últimos três períodos de contracção da economia, esta divisa conseguiu estar sobreavaliada em 8%.

No caso do dólar americano, a recente evolução que acompanha as crescentes tensões comerciais ilustra o potencial da moeda para períodos de recessão. É que, durante processos de desalavancagem que empresas e bancos atravessam em tempos de crise, o resto do mundo tem de recomprar a "nota verde", que é a moeda de financiamento por excelência. Já o dólar de Singapura é, ainda assim, o menos atractivo entre as quatro opções avançadas pelo banco.