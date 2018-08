Em tempo de sanções, russos compram Apple e Amazon

Os políticos russos podem estar a alertar que as sanções dos EUA são um tiro que vai sair pela culatra e prejudicar o dólar, mas para a classe média, o apelo ao investimento no exterior só está a aumentar.

A TCS Group Holding tornou-se a quinta maior corretora da Rússia por clientes activos no espaço de apenas alguns meses, oferecendo principalmente acções estrangeiras. Os seus investimentos mais populares incluem Apple, Amazon, Alphabet e Facebook, de acordo com Alexander Emeshev, vice-presidente do Tinkoff Bank, que abriu esta unidade de negociação em Maio.





A Finam Investment, a maior casa de investimento por número de clientes activos, tem cerca de 15% dos seus recursos em acções no exterior, o que compara com 5% há um ano.