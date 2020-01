Emergência de saúde pública internacional iça Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico negociaram em baixa durante toda a sessão, penalizadas pelos receios do impacto que terá na economia mundial o vírus mortal com origem na China. No entanto, na reta final de negociação inverteram para terreno positivo, após a OMS decretar emergência de saúde pública internacional.