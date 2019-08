Emprego, Fed, resultados e guerra comercial deixam Wall Street em estado de prudência

As bolsas norte-americanas abriram em baixa, à conta de vários fatores. Os dados do emprego em julho ficaram abaixo do estimado, o rumo dos juros pela Fed continua incerto, há ainda muitos resultados trimestrais por divulgar e Trump intensificou as tensões comerciais ao anunciar novas novas tarifas aduaneiras sobre produtos chineses.