Emprego leva a melhor sobre as tarifas e deixa Wall Street no verde

O Dow Jones fechou a ganhar 0,41% para 24.456,48 pontos e o Standard & Poor’s 500 somou 0,85% para 2.759,82 pontos.

Por seu lado, o índice tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,34%, a valer 7.688,39 pontos.

As praças bolsistas de Wall Street foram sobretudo sustentadas pelo crescimento acima do esperado do emprego em Junho nos EUA, o que contrabalançou com o aumento da taxa de desemprego de 3,8% (mínimos de 18 anos) para 4%.

No mês passado, foram criados mais 213.000 postos de trabalho (excluindo o sector agrícola) nos EUA, quando as projecções médias dos analistas inquiridos pela Reuters apontavam para um incremento na ordem dos 195.000 empregos.

Além disso, os aumentos salariais regulares apontam para uma moderação das pressões inflacionistas.

As tensões comerciais, no dia em que entraram em vigor as tarifas comerciais recíprocas dos EUA e da China, continuaram a pesar no sentimento dos investidores, mas não foram suficientes para acabar com o optimismo perante os dados do emprego.