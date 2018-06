Empresa chinesa dispara 9.500% e transforma porteiros em milionários

Bloomberg

Na tecnológica chinesa Sunny Optical Technology Group - cujas acções lideraram as subidas nos índices globais do MSCI nos últimos dez anos - há grandes hipóteses de os operários, porteiros e empregados da cafetaria estarem entre os mais ricos.

A decisão pouco comum da fabricante de lentes de distribuir acções aos funcionários, independentemente do cargo, transformou centenas deles em milionários, segundo dados compilados pela Bloomberg. O valor das suas participações disparou, com as acções a acumularem uma valorização de 9.500% desde Junho de 2008, ultrapassando mesmo a subida de 7.500% da Netflix.

Fundada há mais de três décadas por um ex-funcionário de uma fábrica de electrodomésticos, com o ensino secundário, e menos de 10 mil dólares de dinheiro emprestado, a Sunny Optical é actualmente uma gigante de 22 mil milhões de dólares que fornece lentes a empresas como a Samsung e a Xiaomi.

A procura crescente por câmaras em smartphones, carros e drones deu origem a uma década de fortes subidas dos lucros da empresa, que ajudaram a impulsionar a valorização vertiginosa das acções.

"A Sunny Optical talvez seja o exemplo mais notável em termos de riqueza gerada para os trabalhadores", afirmou Louis Putterman, professor da Brown University especialista em economia chinesa.

Apesar da abordagem possivelmente atípica de distribuir recompensas em acções aos funcionários, a ascensão da Sunny Optical é um excelente exemplo do tipo de história de sucesso do sector da tecnologia que as autoridades chinesas estão a tentar estimular guiando a economia rumo a um modelo de crescimento mais sustentável.

A empresa também evidencia a mudança no mapa da riqueza na China, onde integrantes do sector da tecnologia representam uma parcela cada vez maior dos milionários do país - um grupo que, segundo estimativa do Credit Suisse, aumentou para 2 milhões de pessoas no ano passado.

Os funcionários, agora ricos, da Sunny Optical beneficiaram da generosidade de Wang Wenjian, que criou a empresa em Yuyao, uma pequena cidade na costa leste da China, em 1984. Quando a Sunny Optical se reestruturou, deixando de ser uma empresa de uma pequena cidade para se tornar uma sociedade anónima, nos anos 1990, Wang tomou a rara decisão de distribuir acções aos funcionários fora dos altos escalões.

"Quando o dinheiro se junta, as pessoas separam-se; quando o dinheiro é distribuído, as pessoas unem-se", escreveu Wang num livro sobre a história da Sunny Optical publicado no ano passado.