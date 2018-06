Empresa dinamarquesa de tecnologia dispara 28% no primeiro dia de negociação

A Netcompany, uma empresa dinamarquesa de tecnologia que se estrou na Bolsa de Copenhaga esta quinta-feira, 7 de Junho, superou rapidamente o preço que os investidores iniciais concordaram em pagar pelos títulos.

A tecnológica vendeu acções no IPO a 155 coroas dinamarquesas. Quando a negociação começou, os títulos imediatamente dispararam, tendo valorizado um máximo de 28,13% para 198,60 coroas, elevando para mais de 1,3 mil milhões de euros o valor de mercado da empresa. Nesta altura, os títulos ganham 25,81% para 195 coroas.

De acordo com a Bloomberg, a Netcompany que ser um "jogador chave" nas negociações na bolsa, de forma a conseguir ajudar o norte da Europa a tornar-se digital.

"A visão da Netcompany é que a transformação digital deve criar sociedades fortes e sustentáveis, empresas de sucesso e melhorar a qualidade de vida de todos", salientou o CEO e co-fundador da Netcompany, André Rogaczewski, citado no site da empresa. "Com a digitalização como arma e uma natureza que prima pelo profissionalismo e pela competência das pessoas, procuramos criar crescimento na Dinamarca e nos países em que operamos", acrescentou.

O preço base para a oferta pública inicial (IPO) tinha sido inicialmente estabelecido nas 135 coroas dinamarquesas, sendo que 165 era visto como o valor máximo.

"Os investidores olharam para a Netcompany e viram um caso único e não foram afectados pelos escassos retornos dos recentes IPO na Dinamarca", afirmou Per Hansen, economista do Nordnet AB, citado pela agência noticiosa.